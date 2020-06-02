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رياضة

كانت خطأ كبيرا.. محمد اليماني يصف عودته للزمالك بعد احترافه في بلجيكا.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:58 ص
محمد اليماني
محمد اليماني
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حسن العمدة
أكد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أن عودته إلى الزمالك كانت خطأ كبيرا بعد احترافه فى بلجيكا.

وقال اليماني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " نادى ستاندرليج البلجيكى عرض عليّ تجديد العقد لمدة سنتين، بضعف الراتب ولكنى فضلت العودة إلى مصر واللعب لنادى الزمالك". 

وأضاف: " أكبر غلطة فى حياتى كانت العودة إلى نادى الزمالك، لم أتفق معهم على كل التفاصيل، ثم رحلت إلى الإسماعيلي".

وتألق محمد اليماني فى بطولة العالم للشباب فى عام 2001 فى الأرجنتين وكان قريبا من الانضمام لنادي يوفنتوس ، ولكن تعرض لحادث سير وتوقفت المفاوضات .

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

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