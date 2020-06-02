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روسيا.. توقعات بموجة ثانية لفيروس كورونا وتحذر من الاختلاط

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:01 ص
موجة ثانية كورونا
موجة ثانية كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

توقعت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة الرقابة الصحية في روسيا، بموجة ثانية لفيروس كورونا ليس فقط الأسبوعين المقبلين، وإنما خلال فصل الخريف. 

وأوضحت رئيسة هيئة الرقابة الصحية فى روسيا- وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"- أن الخبراء يحاولون تحديد عدوى كورونا هل ستكون مختلطة مع أمراض البرد الأخرى التي تبدأ بالانتشار في الخريف مثل الإنفلونزا وغيرها.

واشار ت آنا بوبوفا إلى الأشخاص الذين تلقوا لقاحا ضد الإنفلونزا  سيكونوا محصنين منها بالدرجة الأولى وهو ما يقلل من مخاطر هذه الموجة، لتصبح اقل خطر من الموجة الأولة لفيرروس كورونا.

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وشددت بوبوفا على أهمية الإسراع في ابتكار لقاح مضاد لإنفلونزا الموسم المقبل، وإنتاج كميات كبيرة منه، كون هناك معلومات تشير إلى احتمال انتقال الفيروسين معا من الشخص المصاب إلى الآخرين خلال الخريف القادم.

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