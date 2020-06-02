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رياضة

مرتضى منصور يعلن خطوات بناء استاد نادي الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:58 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خطة النادي من أجل بناء استاد خاص للفريق خلال الفترة المقبلة.
 

وأكد في تصريحات لـ برنامج "زملكاوي " عبر قناة " الزمالك " أن الإدارة اتخذت خطوات قوية وهامة من أجل بناء استاد خاص للنادي.




وأضاف "المسئولون عن ملعب السلام  عاينوا الأرض المخصصة لاستاد الزمالك".


يذكر أن الدوري المصري متوقف حاليا بناء على تعليمات مجلس الوزراء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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