الموهبة الخارقة.. زوجة السقا توجه رسالة إلى أحمد زاهر.. شاهد

شاركت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، جمهورها عبر انستجرام، بصورة لها مع الفنان احمد زاهر ـ بعد لقائها معه عقب نجاح شخصيته في مسلسل البرنس.

وعلقت مها الصغير على الصورة "تشرفت بمقابلة هذة الموهبة الخارقة انت تستحق كل طريق للذهاب للنجاح".

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

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مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

