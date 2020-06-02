رئيسة وزراء نيوزلندا تحتفل بالقضاء على كورونا وتنتقل للمرحلة أكثر رفاهية لرفع الإغلاق





وأبلغت اردرن الصحفيين في العاصمة ويلينجتون، اليوم الثلاثاء، قائلة "استراتيجيتنا للعمل الجاد والمبكر قد أثمرت، في بعض الحالات تفوق التوقعات وما توقعته النماذج والبيانات"





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وجاءت تعليقات رئيسة وزراء نيوزلندا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة اليوم الحادي عشر على التوالي عن عدم تسجيل حالات الإصابة بـ كوفيد 19 جديدة في نيوزيلندا.





كما أنه يزيد من احتمال أن تتخلى نيوزيلندا عن تدابير الإبعاد البدني تمامًا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بينما تكافح دول أخرى لاحتواء الفيروس.





وهناك شخص واحد فقط في نيوزيلندا لا يزال في مرحلة التعافي من الاصابة بـ كورونا ولا يتم علاجه في المستشفى، فيما توفي 22 شخصًا، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة إضافية حتى اليوم الثلاثاء.





وكانت أرديرن قد وعدت في وقت سابق بأن حكومتها ستنظر بحلول 22 يونيو في الانتقال إلى أكثر مجموعات القواعد الوقائية ضد فيروس كورونا استرخاءً، والمعروفة باسم قيود "المستوى الأول" ، لكنها قالت اليوم الثلاثاء إنه سيتم بدلًا من ذلك اتخاذ قرار يوم الاثنين المقبل 8 يونيو، شريطة ألا يكون هناك حالات "غير متوقعة" مصابة بـ كوفيد 19 قد سجلت قبل ذلك.





وإذا قررت حكومتها زيادة تخفيف القواعد، فإن الخطوة المنتظرة من المتوقع أن تحدث في وقت مبكر من يوم الأربعاء المقبل.





في حين أنها لم تفصل بالضبط ما يستتبعه ما يسمى تنبيه "المستوى 1" ، وقالت أرديرن يوم الثلاثاء إنه من المحتمل أن ينطوي الاجراء على التخلي عن أي قواعد متبقية تحد من أحجام التجميع أو تتطلب إبعادًا جسديًا، ما يعني أن الحياة ستعود إلى حد كبير إلى طبيعتها.





ومع ذلك، ستبقى ضوابط الحدود الصارمة؛ إذ يجب على النيوزيلنديين العائدين وعائلاتهم قضاء أسبوعين في عزلة تسيطر عليها الحكومة، و لن يسمح للأجانب بدخول البلاد.





وفرضت رئيسة الوزراء إغلاقًا وطنيًا صارمًا في 25 مارس الماضي، عندما تم تسجيل أكثر من 200 حالة اصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا ولم يمت أحد بسببها، وقد خففت القواعد تدريجيًا منذ ذلك الحين.





وتم الترحيب إلى حد كبير بالإجراءات الأكثر صرامة - التي تطلبت من معظم الناس البقاء في المنزل معظم الوقت لمدة شهر تقريبًا - في نيوزيلندا إلى حد كبير، لكنها أثارت أيضًا نقاشًا حول ما إذا كانت قد أثبتت أنها ضارة جدًا للشركات والحفاظ على الوظائف.





وقالت أرديرن اليوم الثلاثاء "بسبب التزام فريقنا المكون من خمسة ملايين شخص بالتغلب على كوفيد 19، هذا يعني أن لدينا وضع نحسد عليه وأن لدينا خيارات.





وأضافت أن العديد من الدول الأخرى شهدت ارتفاعات في الحالات مع تخفيف قيود الإغلاق.





وتابعت أرديرن في إشارة إلى المستوى الحالي للقيود "حتى الآن لم يحدث الذروة وهناك تفاؤل متزايد بأننا لن نرى أي حالات جديدة مع الانتقال إلى المستوى 2".





وفي الوقت الحالي ، يُسمح للشركات والمدارس في نيوزيلندا بفتح ابوابها، مع تطبيق إجراءات الإبعاد البدني، حيث تقتصر التجمعات على 100 شخص فقط





وتم كسر هذه القواعد في الولايات المتحدة اكبر دولة تضررا من تفشي الوباء حيث تجمعت حشود الآلاف في أكبر مدن نيوزيلندا للاحتجاج على مقتل جورج فلويد على أيدي ضباط الشرطة في الولايات المتحدة.





وأشار معارضو أرديرن السياسيون إلى التجمعات كدليل على أنها يجب أن تتخلى على الفور عن جميع الإجراءات لقمع انتشار كوفيد 19، بدلًا من الانتظار حتى الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار.