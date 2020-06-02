جهاز الشروق: إزالة فورية لدور سطح بالمجاورة الثالثة على نفقة المخالف.. صور





وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه تم إزالة دور السطح على نفقة المخالف، وتحرير محضر المخالفة اللازم، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.





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وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالات المشكلة بعضوية كل من مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بمدينة الشروق، من الإزالة الفورية لأعمال البناء المخالفة بالقطعة، وذلك استكمالًا لحملات الإزالة الفورية بغرض التصدي للبناء المخالف من مستغلي تعامل الدولة مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.



كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية، والتحويل للنيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق .

