سنصل إلى 30 ألف في يومين.. أشرف عقبة يكشف: لم نصل لذروة كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إننا مازلنا على الخط الصاعد بالنسبة لأعداد الحالات المصابة بال كورونا وأعداد الوفيات.





وتابع الدكتور أشرف عقبة ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أن معدل نمو الحالات كان 3.9% انما وصلت نسبة النمو منذ يومين 5.5% والامس سجلت اعلى نسبة نمو لعدد الحالات وصلت لـ 6.2%.





ولفت إلى أن من المتوقع ان نصل الى 30 الف اصابة خلال يومين من الشهر الجاري، و40 الف في منتصف الشهر، موضحًا ان الاعداد ستزيد في الفترة القادمة بشكل كبير لأننا لم نصل لل ذروة بعد.





وأضاف رئيس اقسام الباطنة بجامعة عين شمس، أن ازدياد الحالات بشكل كبير يه علاقة بما يتم فرضه من اجراءات من قبل الحكومة والدولة ومدى استجابة الهيئات والمواطنين لها والأخذ بها.





وذكر أن التباعد الاجتماعي والنظافة العامة هم العاملان الأساسيان في انحصار الفيروس وهبوط معدل الاصابات والمنحنى العام لكورونا.



