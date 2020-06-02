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محافظات

مش هنقطع عيش حد.. تفاصيل تطوير سوق السقط ومحيط مستشفى 57357

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:24 م
تطوير سوق السقط
تطوير سوق السقط
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، منطقة المدبح بحي السيدة زينب لمتابعة إزالة سوق السقط وكافة الإشغالات والمخالفات الموجودة في عدد من الشوارع المحيطة بمستشفي (٥٧٣٥٧ ) ، وذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة والوزارة. 

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع الإشغالات والمخالفات بالمنطقة المحيطة لمستشفى سرطان الأطفال ( 57357 ) بالسيدة زينب بالقاهرة.

وخلال الجولة تابع الوزير شعراوي واللواء خالد عبدالعال ما شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية من حملات لإزالة كافة المحلات المخالفة والتعديات والإشغالات بشارع السلخانة وحسن الأنور وميدان السلخانة بالتنسيق بين المحافظة والحي وشرطة المرافق، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات الواقعة بنطاق السوق والمتمثلة في 3 محال أقيمت بالمخالفة، و 29 موقعًا لإشغال الطريق بالمخالفة للقانون، كما تمت إزالة 14 سورا مخالفا يعلوه بعض الأعمال الحديدية، وقام حي السيدة زينب والأجهزة المعاونة بتنفيذ حملة لرفع المخلفات ورفع كفاءة الحالة العامة للنظافة بموقع السوق للحفاظ علي المظهر الحضاري.

ووجه اللواء محمود شعراوى، بضرورة المتابعة الميدانية من نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية  على تلك المنطقة بصورة دورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخري للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمرضي والمترددين علي المستشفي.

وأكد شعراوي، ضرورة استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بالمستشفي من رصف وإنارة  وتشجير ليتناسب مع هذا أهمية المكان وتكليف شركة المقاولون العرب باتخاذ اللازم نحو إعادة رصف الموقع واستعادة المظهر الحضاري له مع استبدال التالف من البردورات وإعادة تأهيلها.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة لعدم عودة الإشغالات وأي مخالفات مرة أخري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.   

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الدولة جادة في التعامل بكل حزم مع كل الإشغالات التي تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين في كافة المحافظات، مشيرًا إلي أن هناك توجيهات مستمرة لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بضرورة عدم عودة الإشغالات التي يتم إزالتها مرة أخري.

وشدد الوزير علي ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية والصحية في المنطقة المحيطة للمستشفي والتي تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وجهود الدولة الجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه شعراوى بإعادة فحص العقارات الموجودة فى تلك المنطقة والتأكد من السلامة الإنشائية لها واتخاذ اللازم نحو العقارات المخالفة،  كما وجه الوزير بإعداد حملات من الجهات المعنية بالمحافظة  بالتنسيق مديرية الصحة علي الأماكن غير الرسمية لتصنيع اللحوم.  

ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال ، إلى أن حي السيدة زينب قام بحصر محال بيع السقط والتي بلغ عددها 16 محل ، و17 وكالة لربط المواشي ، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق لإعداد حملة مكبرة من الجهات المعنية بمحافظة القاهرة وشرطة البيئة والمسطحات ومديرية الشئون الصحية وذلك لاستبيان مدي توافر الشروط الصحية والبيئية بالمحال والوكالات المستغلة بمعرفة بعض الأشخاص وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفات حال وجودها.

كما وجه اللواء خالد عبدالعال ، د. مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم لكافة الشوارع المحيطة للمستشفي كاجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا ، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل للمنطقة . 

وأكد محافظ القاهرة أن ما يتم في المنطقة هو إجراء تنظيمى لا يستهدف قطع أرزاق أصحاب المحلات والباعة بل يستهدف الحفاظ على صحتهم وعدم تنفيذ أى مخالفات وإشغالات على الأرصفة المخصصة للمشاة وعرض المنتجات بصورة غير صحية. 

وقال عبدالعال إنه جار التنسيق لإعداد تصور كامل لسوق الحتت ومقترحات الاستغلال الأمثل للمنطقة والتي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 4.5 فدان. 

و أشار المحافظ  إلى أنه يوجد عدد من المحال خلف المجزر الآلي بالبساتين والمخصص كموقع بديل لسوق الحتت وتبين وجود العديد من المخلفات والأتربة بكميات كبيرة ويحتاج الموقع إلي إعادة تأهيل ورفع كفاءة بالكامل ؛ وتم إعداد المقايسات التقديرية اللازمة لرفع مخلفات الطوب والأتربة ، وكذا إعادة رفع كفاءة وتأهيل السوق المطلوب النقل إليه والتي تبلغ تكلفتها ما يقارب 2.5 مليون جنيها تقريبًا.

وأضاف عبدالعال أن محافظة القاهرة قامت بتوجيهات من اللواء خالد عبدالعال باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ نقل سوق الإسقاط الحالي إلي الموقع المخصص من خلال إسناد أعمال الإحلال والتشطيبات لأحد مقاولي المحافظة المعتمدين لضمان سرعة نهو التشطيبات وجودتها ، ورفع المخلفات المشار إليها.
مش هنقطع عيش حد.. تفاصيل تطوير سوق السقط ومحيط مستشفى 57357
مش هنقطع عيش حد.. تفاصيل تطوير سوق السقط ومحيط مستشفى 57357
مش هنقطع عيش حد.. تفاصيل تطوير سوق السقط ومحيط مستشفى 57357
مش هنقطع عيش حد.. تفاصيل تطوير سوق السقط ومحيط مستشفى 57357
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