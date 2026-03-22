قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة معادية في اجواء طهران
جيش الاحتلال يعلن مواصلة تنفيذ عمليات برية جنوب لبنان
اعترافات المتهم بإنهاء حياة ابنه بسبب المخدرات ببولاق الدكرور
إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين نتيجة القصف الإيراني على ديمونة وعراد إلى 175 شخصا
20 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
صلاة الضحى.. اغتنم فضلها وأدها الآن
تبطل صيام الست من شوال وتحرمك ثوابه .. الإفتاء تحذّر من 7 أفعال شائعة
غرف عمليات ونوبتجيات أمن وقطع الكهرباء..كيف يتم تأمين المدارس خلال إجازة العيد؟
ممثل إيران بالمنظمة البحرية الدولية: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء الأعداء
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة بعد رصد صواريخ من إيران
«اللي بيحصل مهزلة».. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي
عقب هجومي ديمونا وعراد.. مستشفى "سوروكا" في إسرائيل يستقبل 170 مصابا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وقت بداية النية في صيام الست من شوال .. مستمر حتى الظهر

الصيام
محمد شحتة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن وقت بداية النية في صيام ستة أيام من شوال مستمر حتى دخول وقت الظهر من نفس اليوم، بشرط ألا يكون الإنسان قد فعل شيئًا مما يُفطِّرُ الصائم كالطعام والشراب والجماع، يعني: من استيقظ ولم يكن قد نوى الصيام، وظهر له أنه يريد الصيام فيجوز له ذلك حتى أذان الظهر.

وذكرت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يستحب صيام ستة أيام من شوال بعد أول أيام العيد، فقد ورد أنَّ ذلك يساوي في الثواب صيام سنة كاملة؛ وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر» أخرجه مسلم.

الجمع بين نية القضاء والست من شوال

وردا على سؤال: هل يجوز صيام قضاء أيام رمضان وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟ قالت دار الإفتاء إنه يجوز الجمع بين نية القضاء والست من شوال عند كثير من الفقهاء، ولا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

كما يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال.

وأوضحت أن المراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل، وهو إتباع رمضان بستة من شوال.

الصيام النية نية الصيام نية صيام الست من شوال صيام الست من شوال ستة أيام من شوال صيام أيام من شوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

الاهلي

صورة أرشيفية

زيزو وبن شرقي

الحبيب علي الجفري

الاهلي

شيخ الأزهر

خالد الغندور

ترشيحاتنا

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

ايناس عز الدين

ياسمين عبد العزيز

بالصور

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد