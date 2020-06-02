كورونا غير لون جلده فجأة إلى داكن .. وفاة الطبيب الصيني هو ويفينج بعد 5 أشهر صراع مع الفيروس

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الطبيب البالغ من العمر 42 عامًا عولج في وحدات العناية المركزة لأكثر من شهر قبل أن يفارق الحياة بسبب المضاعفات الناجمة عن اصابته بعدوى الفيروس.

وكان الدكتور "هو" طبيب المسالك البولية، زميلًا للطبيب الراحل لي وينليانج، الذي هاجمته السلطات الصينية والشرطة لإطلاقه تحذيرا من الفيروس المستجد بعد اكتشافه وقد مات بسببه بعدها، و كلاهما عمل في مستشفى ووهان المركزي.





وقد شهد المستشفى وفاة ما لا يقل عن خمسة من العاملين في المجال الطبي بسبب المرض الفتاك، ولم يعلق بعد ادارة المستشفى على وفاة الدكتور "هو"





وقال متحدث سابق إن لون الجلد غير الطبيعي للدكتور "هو" ناتج عن مضاد حيوي تناوله أثناء العلاج.





وأضاف إن أحد زملاء الدكتور هو، وهو الدكتور يي فان، قد تحول جلده إلى اللون الداكن ايضا بسبب اصابته بـ كوفيد 19، وقد تعافى تمامًا بعد إصابته بالمرض في نفس الوقت الذي أصيب فيه الدكتور هو.