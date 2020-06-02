للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات.. نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفيات شبرا والخازندارة .. صور

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، مستشفى شبرا العام بحي شبرا، ومستشفى الخزندارة بحي الساحل، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات والرعاية الصحية.





بالمرور على المستشفيات. اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و





واطمأن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، موجهًا الشكر لهم على جهودهم المبذولة.



وأعرب نائب محافظ القاهرة، عن شكره وتقديره لما تبذله الطواقم الطبية، من أطباء وتمريض، وفنيين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد خلال حديثه مع مديري المستشفيات والأطباء على تقديم كافة المساعدات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره.





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