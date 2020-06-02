AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات.. نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفيات شبرا والخازندارة .. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:05 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفيات شبرا والخزندارة
Advertisements
محمود زيدان - عبد العزيز جمال
تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، مستشفى شبرا العام بحي شبرا، ومستشفى الخزندارة بحي الساحل، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات والرعاية الصحية.

يأتي هذا تنفيذًا  لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالمرور على المستشفيات.

واطمأن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، موجهًا الشكر لهم على جهودهم المبذولة.

وأعرب نائب محافظ القاهرة، عن شكره وتقديره لما تبذله الطواقم الطبية، من أطباء وتمريض، وفنيين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأكد خلال حديثه مع مديري المستشفيات والأطباء على تقديم كافة المساعدات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

اقرأ أيضًا: 
للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات.. نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفيات شبرا والخازندارة .. صور
للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات.. نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفيات شبرا والخازندارة .. صور
للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات.. نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفيات شبرا والخازندارة .. صور
للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات.. نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفيات شبرا والخازندارة .. صور
للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات.. نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفيات شبرا والخازندارة .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهه كورونا..محافظ المنيا يتفقد مستشفى الحميات والصدر ويشيد بدور الفرق الطبية

محافظة القاهرة: استمرار متابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق والتأكد من توافر المستلزمات الوقائية

هالة زايد تتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفيي منشية البكري وحميات العباسية

تفاصيل لقاء وزيرة الصحة والأطقم الطبية بـ مستشفيات منشية البكري وحميات العباسية

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى منشية البكري وحميات العباسية.. وتطمئن على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية .. زايد للأطباء: أنتم أبطال تصنعون ملحمة في التصدي لفيروس كورونا

اسماء وأماكن ٣٢٠ مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

البنك التجاري الدولي يعلن وفاة اثنين بسبب كورونا.. وغلق 4 فروع

مفيش تابلت وفي غش .. وزير التعليم : لهذه الأسباب لا يمكن عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا من المنازل

خطوة مهمة عليك اتباعها في البيت لتجنب كورونا.. تفاصيل

آخرها كورونا.. ثلاث عقبات تقف أمام خط الربط الكهربائى مع السعودية

احترس.. القرض البنكي حرام شرعا في هذه الحالة

صلاة الظهر .. النبي كان يقرأ فيها 30 آية بعد الفاتحة.. هل تقرأها؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة مرتبطة بـ الموبايل تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.. انتبه إليها

بعد انتشارها على السوشيال ميديا .. أضرار وضع الحنة على البشرة والشفايف

تعوق المرور في شارع البحر.. شاهد إزالة ساعة ميدان الشون بالمحلة