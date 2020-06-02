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أخبار العالم

السعودية تسجل 1869 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:09 م
السعودية تسجل 1869
السعودية تسجل 1869 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الحالات، التي تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا في المملكة، وصل إلى 89011 حالة بعد تسجيل 1869 إصابة جديدة.

وأضافت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الجائحة في المملكة إلى 549 حالة.


واشارت الوزارة السعودية إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 65790 حالة، بعد ما تماثل 1484 شخص للشفاء.

وبدأت المملكة العربية السعودية في تخفيف القيود المفروضة فقد أعلنت السبت عن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعدة شروط.

ومنذ يوم الأحد، تم إعادة افتتاح المسجد الشريف مجددًا لأول مرة منذ إغلاقه في، مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.
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