للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية.. محافظ القاهرة في زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري| شاهد

زار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، الثلاثاء، مستشفى منشية البكري العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها، ومتابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.





وعرضت فضائية "تن" لقطات حية من الزيارة المفاجئة لمحافظ القاهرة لمستشفى منشية البكرى العام، للتأكد من انتظام الأطقم الطبية فى العمل، وتلقى المرضى العلاج.





وأكد محافظ القاهرة في بيان اليوم، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.



