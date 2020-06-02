للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية.. محافظ القاهرة في زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري| شاهد

زار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، الثلاثاء، مستشفى منشية البكري العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها، ومتابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.
وعرضت فضائية "تن" لقطات حية من الزيارة المفاجئة لمحافظ القاهرة لمستشفى منشية البكرى العام، للتأكد من انتظام الأطقم الطبية فى العمل، وتلقى المرضى العلاج.
وأكد محافظ القاهرة في بيان اليوم، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
وخلال الجولة تأكد المحافظ من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.
كما تابع إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
كانت محافظة القاهرة أعلنت عن تخصيص الخط الساخن ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨.