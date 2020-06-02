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أخبار العالم

انطلاق مؤتمر المانحين الدوليين لليمن.. السعودية: قدمنا أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:41 م
انطلاق مؤتمر المانحين
انطلاق مؤتمر المانحين الدوليين لليمن
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دعاء أبوهشيمة
انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة بهدف المساعدة على جمع نحو 2.4 مليار دولار فيما يهدد نقص التمويل أكبر عملية للمساعدات على مستوى العالم.

ووفقا لقناة "العربية"، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد عبر وسائل التواصل الافتراضي، إن هناك عدة مخاطر تهدد الشعب اليمني، من بينها فيروس كورونا.

وأكد جوتيرش على ضرورة ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لليمن، لافتا إلى أن المنظمات الدولية لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة على دعم وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف عن المدنيين.

بدوره، أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في كلمته أمام المؤتمر، عن حرص المملكة على دعم  جهود الأمم المتحدة للوصول لحل شامل في اليمن.

وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة قدمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن، داعيا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين.

وأكد الأمير فيصل أن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار.
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