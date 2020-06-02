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تعليم

رابط وشروط التقديم بمرحلة رياض الأطفال بالقليوبية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:14 م
شعار محافظة القليوبية
شعار محافظة القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس للعام الدراسي 2020/2021 وذلك حرصا منه علي مصلحة الطلاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة  فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


وأضاف عجلان أنه يبدأ التقدم للمستوي الاول بمرحلة رياض الاطفال اعتبارا من 1/6/2020 وحتي 30/6/2020 ولا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوي الاول لرياض الاطفال علي ان يتم الالتزام بالشروط الاتية :



- يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى اول اكتوبر 2020 إلكترونيا.

 - الالتزام بالمربع السكنى لكل مدرسة. فيما عدا الاطفال الذين لهم اخوة بالمدرسة وكذلك ابناء العاملين بالمدرسة دون التقيد بالمربع السكني ويتم تنسيقهم بنفس الشروط .

- الرقم القومى لا يكرر

- الحد الادنى للتقدم لرياض الاطفال اربع سنوات حتى 5 سنوات 29 يوما 11 شهرا فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذى تم تسجيله.

- التقديم مرة واحدة فقط

- على ولي الامر طباعة اخطار التقديم لمراجعة المدرسة بهذا الاخطار.

- علي ولي الامر متابعة نتيجة التنسيق بعد الاعلان عن نتيجة التنسيق.

- يمنع منعا باتا جمع اي مبالغ مالية من اولياء الامور تحت اي مسمي منعا للمساءلة القانونية.


وفيما يلي رابط التقديم في رياض الاطفال..
https://qalubiaedu.org/apply/ar-apply.php?fbclid=IwAR1_KEYLAwca0AJ2LwhZYUHGcmHWKwtvUPcnDs_WJShOUnd-hLUUHQnJjmo

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