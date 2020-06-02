الأهلي يقرر إلغاء توصياته الخاصة بتنظيم مباراة اعتزال حسام عاشور

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، «5» قرارات بالإجماع في جلسته اليوم، لوضع النقاط فوق الحروف، وحسم الجدل حول العديد من الأمور، وسردها المجلس في بيان رسمي تم نشره اليوم.





وقرر النادي الأهلي ضمن قراراته، اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور ، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.





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وكان النادي الأهلي قد منح لاعبه حسام عاشور استثناءات خاصة بتنظيم مباراة اعتزال له، ومنحه فرصة تقديم أحد البرامج على قناة النادي، تقديرًا على مجهوده الكبير مع النادي.





يذكر أن النادي الأهلي، بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، قد قرر عدم تجديد عقد عاشور الذي ينتهي بنهاية هذ الموسم.