مصطفي قمر يبدأ العمل على ألبومه المقبل ... التفاصيل

بدأ الفنان مصطفي قمر العمل علي "ألبومه" الجديد، بعد نجاح آخر ألبوماته "ضحكت ليا" الذي تم طرحه عام 2019.





نشر مصطفي قمر فيديو عبر حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .





وعلق "قمر" علي الفيديو قائلا: دعواتكم بدأنا العمل علي الألبوم الجديد.





ومن ناحية أخري طرح مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير".









"وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء.









ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفة قمر على اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.







