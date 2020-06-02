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مرأة

رخيصة واقتصادية.. طريقة عمل مهلبية الكاكاو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر المهلبية من أشهى الاطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ ويفضلها الكبار والصغار واليكم طريقة عمل مهلبية الكاكو بطريقة اقتصادية وعلى قد الايد.

مقادير عمل مهلبية الكاكاو :

3 أكواب من الحليب
شكولاتة مبشورة
3 ملاعق كاكاو بودرة
3 ملاعق من النشا
3/4 كوب سكر
ملعقة ماء ورد


طريقة عمل مهلبية الكاكاو :

- نخلط السكر والنشا والكاكاو مع بعضهما.
- نضيف الحليب تدريجيًا حتى يتم الخلط تمامًا.
- نضع الخليط على نار هادئة ويتم التقليب حتى يصبح القوام.
- نضع ماء الورد ونرفع الخليط من على النار.
- نضع الخليط في أكواب التقديم نتركه.
- وضععا في الثلاجة أن تقدم نزينها بالشيكولاتة والمكسرات.
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