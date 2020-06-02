رخيصة واقتصادية.. طريقة عمل مهلبية الكاكاو

تعتبر المهلبية من أشهى الاطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ ويفضلها الكبار والصغار واليكم طريقة عمل مهلبية الكاكو بطريقة اقتصادية وعلى قد الايد.
مقادير عمل مهلبية الكاكاو :
3 أكواب من الحليب
شكولاتة مبشورة
3 ملاعق كاكاو بودرة
3 ملاعق من النشا
3/4 كوب سكر
ملعقة ماء ورد
طريقة عمل مهلبية الكاكاو :
- نخلط السكر والنشا والكاكاو مع بعضهما.
- نضيف الحليب تدريجيًا حتى يتم الخلط تمامًا.
- نضع الخليط على نار هادئة ويتم التقليب حتى يصبح القوام.
- نضع ماء الورد ونرفع الخليط من على النار.
- نضع الخليط في أكواب التقديم نتركه.
- وضععا في الثلاجة أن تقدم نزينها بالشيكولاتة والمكسرات.
مقادير عمل مهلبية الكاكاو :
3 أكواب من الحليب
شكولاتة مبشورة
3 ملاعق كاكاو بودرة
3 ملاعق من النشا
3/4 كوب سكر
ملعقة ماء ورد
طريقة عمل مهلبية الكاكاو :
- نخلط السكر والنشا والكاكاو مع بعضهما.
- نضيف الحليب تدريجيًا حتى يتم الخلط تمامًا.
- نضع الخليط على نار هادئة ويتم التقليب حتى يصبح القوام.
- نضع ماء الورد ونرفع الخليط من على النار.
- نضع الخليط في أكواب التقديم نتركه.
- وضععا في الثلاجة أن تقدم نزينها بالشيكولاتة والمكسرات.