حكم صلاة مريض القولون .. دار الإفتاء ترد

حكم صلاة مريض القولون، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء تحدثوا عن صاحب العذر الذي به سلسل بول أو استطلاق بطن مما يدخل فيه مريض القولون العصبي والذي لديه شعور حقيقي بحدوث اضربات في معدته قرب كل فريضة.
وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء أن فقهاء المالكية ابطلوا هذا العذر وكأنه غير موجود، بحيث لا يعتبر ناقدًا للوضوء؛ وبناء على إذا شعر المصلى بخروج شيء منه، يستمر في صلاته وتعد صحيحة بأمر الله - تعالى- ولا يعتقد ببطلان وضوءه.
اقرأ أيضًا: الإفتاء توضح حكم صلاة مريض يركب قسطرة البول
حكم صلاة مريض سلس البول:
بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سلس البول هو عدم التحكم فى البول لكبر السن أو المرض.
وأفادت لجنة الفتوى، فى ردها على سؤال "ما كيفية صلاة المبتلى بسلس البول؟"، أنه إذا حدث فى اليوم أكثر من مرة فلا حرج على من أصيب به وعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة.
واستشهدت بقول الله -تعالى-: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، وقوله-صلى الله عليه وسلم-: «إن هذا الدين يسر».
حكم صلاة مريض يحمل نجاسة في كيس:
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صلاة المريض الذي يحمل نجاسة في كيس نتيجة عمل فتحات إخراج صناعية في جدار البطن لإخراج الفضلات بشكل لا إرادي، وتوصل هذه الفتحات بأكياس تجمع فيها الفضلات؟
وأجابت الإفتاء في ردها على السؤال، إن من عجز عن تحصيل الطهارة لاستمرار حَدَثِهِ عليه الوضوء لكل وقتِ صلاةٍ مرةً واحدة، من غير أن يتكلف لإزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث، ما دام يغلب على الظن استمرار نزوله وقت أداء الصلاة، فإن غلب على ظنه أن الموضع يظل طاهرًا حتى يتم صلاته وجب عليه أن يزيل الفضلات، كما ينبغي عليه أن يصلي بالهيئة التي يقل أو يرتفع بها عذره ولو بالإيماء إن كان يحصل به ذلك.
شاهد أيضًا: أحمد عمر هاشم يوضح حكم صلاة مريض سلس البول
هل يلزم مريض سلس البول تغيير ملابسه عند كل صلاة ؟
أبان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مرض السلس هو من لا يقدر على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه أن يتوضأ ويصلي مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.
وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة، "هل يجب على مريض سلس البول تبديل ملابسه عند كل صلاة؟"، أنه إذا كان السلس مستمر معك وغالب اليوم فعليك أن تستعمل حائل أو حفاضة ولا يشترط تغيير هذا الحائل أو الحفاضة عند كل صلاة، ولكن عندما يلزم الأمر لتغيره، فتتوضأ وتصلى بالوضوء وما شئت من السنن.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا أن تصلى الفرائض بنفس الوضوء ولا يشترط أن إعادة الوضوء عند كل صلاة.
وتابع: أن هذا المريض لا يعبأ بما يخرج منه خلال الصلاة والطواف، فإذا خرج وقت الصلاة التي يؤديها فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية، ما لم ينتقض وضوءه قبل ذلك بسبب آخر غير عذر سلس البول.