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وزير الطيران: تخفيض أسعار تذاكر الرحلات داخليا وخارجيا.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:03 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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عادل نصار

كشف محمد منار وزير الطيران المدني، عن إجراءات جديدة تتبع الوزارة في قطاع الطيران، مؤكدا أنه سيتم تخفيض أسعار التذاكر داخليا وخارجيا.


وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء, أن كل العاملين في القطاع يلتزمون بالكمامة والقفازات لمنع انتشار فيروس كورونا، متابعا أنه يتم تطبيق إجراءات جديدة لحماية الجميع في قطاع الطيران.


وتابع الوزير، أن الوزارة خصصت مستشفى للعاملين بالقطاع لعلاج المصابين بكورونا، لافتا إلى أن خسائر القطاع تقدر بالمليارات، مضيفا أن الدولة قدمت دورا كبيرا في تقليص الخسائر في القطاع.


وأضاف منار, أن شركات القطاع الخاص تقدر خسائرها بالملايين، لافتا إلى أنه يتم العمل على إعادة فتح حركة الطيران العالمية مرة أخرى.


وتابع وزير الطيران المدني، أن موعد عودة الحركة في يد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وغدا هناك اجتماع مع رئيس الوزراء لبحث الأمر".


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