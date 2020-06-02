نشرة الصحة والمرأة.. كورونا يخترق كل أعضاء الإنسان.. 4 أطعمة تحرق الدهون بسرعة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :

اختراق كل الأعضاء.. تطور فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

ي بداية ظهور كورونا كانت الأعراض المعروفة له متعلقة بالجهاز التنفسي فقط مثل الكحة والسعال والعطس ولكن بعد تحوله لوباء عالمي وزادت الاصابات به اجريت دراسيات عديدة عليه وأثبتت أن للفيروس تأثيرعلى أعضاء الجسم المختلفة وليس الجهاز التنفسي فقط.

ومن اهم التأثيرات التى توصلت لها الدراسات العلمية الخاصة بفيروس كورونا أنه يؤثر على صحة الأمعاء و الجهاز الهضمي بصفة عامة فيشعر المريض أيضا بأعراض مثل الغثيان والإسهال الشديد.

أكدت دراسة حديثة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على ضرورة تفهم رغبة الاطفال في تناول الطعام وايجبارهم على تناول اشياء لايحبونها.

أفاد الباحثون أن الأكل الانتقائي للطفل يمكن أن يساعد، ولم يكن أي من الأطفال في الدراسة يعانون من نقص الوزن أو نقص في المغذيات الدقيقة.

من يفكر في انقاص الوزن علي معرفة الاطعمة التى تساعد على حرق الدهون بسرعة وتجنب الاخرى التى تجعل الكسب يكتسب المزيد من السعرات الحرارية في وقت قليل .

عرض موقع بولد سكاى الهندى. قائمة بأهم 4 اطعمة تساعد الجسم في حرق الدهون بسرعة .

مما يساعد في انقاص الوزن بشكل سريع والتمكن من التخلص من مشكلة ثبات الوزن وفشل الريجيم.