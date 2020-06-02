اختراق كل الأعضاء.. تطور فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

عُرف الفيروس التاجي كورونا منذ تفشيه في مدينة ووهان بالصين، أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي، مصاحب بعدة أعراض مباشرة وواضحة مثل الكحة والسعال والعطس وضيق بالتنفس، ولكن مع انتشاره في جميع انحاء العالم، وإجراء الدرسات وجد أن للفيروس تأثيرات واضحة على باقي أعضاء الجسم بخلاف الجهاز التنفسي.
وأشارت الدراسات إلى أن فيروس كورونا يؤثر على صحة الأمعاء بشكل كبير، وتظهر الأعراض على الجهاز الهضمي، والتي تؤدي إلى التهاب الأمعاء الالتهابي.
وافادت التقارير الطبية أن الشخص المصاب بالتهاب الأمعاء الالتهابي يكون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ففي هذه الحالة يعاني المصاب من اعراض الفيروس المنتشرة مع اعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإسهال الشديد، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر سوء التغذية.
ومع زيادة الأبحاث على موقع boldsky وجد أيضًا أن للفيروس التاجي كورونا "كوفيد 19"، تأثيرات أخرى على الدماغ ولاسيما عند المرأة، وقد يسبب كوارث صحية مثل فقدان الوعي والذاكرة، والإصابة بمرض نادر وهو تلف الدماغ.
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