اختراق كل الأعضاء.. تطور فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

وأكد الدكتور كينار جافري أحد القائمين على الدراسة في صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تصل النسبة إلى 36% مريض مصاب بتلف حاد في الكلى، عند الإصابة بـ فيروس كورونا





كما أشارت الأطباء أن الكلى تتأثر بالفيروس التاجي بسبب قلة الأكسجين في الجسم نتيجة للألتهاب الرئوي الشديد عند المصاب.





كما أشار الباحثون أن القلب أيضا يتأثر بالفيروس التاجي كورونا، حيث ظهرت عدة اعراض على مصابي كورونا مرتبطة بالقلب وهي سرعة ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، مع عدم وصول الدم إلى انسجة القلب



