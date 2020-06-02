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مرأة

اختراق كل الأعضاء.. تطور فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:36 م
تطور فيروس كورونا
تطور فيروس كورونا داخل جسم الإنسان
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حياة عبد العزيز
عُرف الفيروس التاجي كورونا منذ تفشيه في مدينة ووهان بالصين، أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي، مصاحب بعدة أعراض مباشرة وواضحة مثل الكحة والسعال والعطس وضيق بالتنفس، ولكن مع انتشاره في جميع انحاء العالم، وإجراء الدرسات وجد أن للفيروس تأثيرات واضحة على باقي أعضاء الجسم بخلاف الجهاز التنفسي.

وأشارت الدراسات إلى أن فيروس كورونا يؤثر على صحة الأمعاء بشكل كبير، وتظهر الأعراض على الجهاز الهضمي، والتي تؤدي إلى التهاب الأمعاء الالتهابي.

وافادت التقارير الطبية أن الشخص المصاب بالتهاب الأمعاء الالتهابي يكون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ففي هذه الحالة يعاني المصاب من اعراض الفيروس المنتشرة مع اعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإسهال الشديد، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر سوء التغذية.

ومع زيادة الأبحاث على موقع boldsky وجد أيضًا أن للفيروس التاجي كورونا "كوفيد 19"، تأثيرات أخرى على الدماغ ولاسيما عند المرأة، وقد يسبب كوارث صحية مثل فقدان الوعي والذاكرة، والإصابة بمرض نادر وهو تلف الدماغ.

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كما كشفت دراسة على صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا يعانون من تليف كلوي خلال تلقي العلاج، حيث وجدت الأبحاث أن تأثير الوباء وصل إلى صحة الكلى وجميع أجهزة الجسم.

وأكد الدكتور كينار جافري أحد القائمين على الدراسة في صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تصل النسبة إلى  36% مريض مصاب بتلف حاد في الكلى، عند الإصابة بـ فيروس كورونا.

كما أشارت الأطباء أن الكلى تتأثر بالفيروس التاجي بسبب قلة الأكسجين في الجسم نتيجة للألتهاب الرئوي الشديد عند المصاب.

كما أشار الباحثون أن القلب أيضا يتأثر بالفيروس التاجي كورونا، حيث ظهرت عدة اعراض على مصابي كورونا مرتبطة بالقلب وهي سرعة ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، مع عدم وصول الدم إلى انسجة القلب.

وكشف الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية لـ "صدى البلد"، أن الفيروس التاجي كورونا لا يؤثر على الصحة الجسدية فقط، فبالرغم من أنه مرض عضوي إلا أنه أثر بشكل كبير على الصحة النفسية، وعاني الكثير من المصابين من الاكتئاب ولجأ العديد إلى الانتحار بسبب عبارات التنمر التي واجهها المريض خلال مرحلة العلاج.
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