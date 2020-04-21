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مرأة

4 أعراض تدل على وجود مشكلة خطيرة في الجهاز الهضمي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:01 ص
التهاب الجهاز الهضمي
التهاب الجهاز الهضمي
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أسماء عبد الحفيظ

يجهل الكثير من الأشخاص وجود بعض الأعراض فى الجهاز الهضمي تدل على وجود مشكلة خطيرة، عليهم التوجة للطبيب فورا وهذه الأعراض احذري من تجاهلها. 


وكشف موقع "بولد سكاى" الهندي، عن مجموعة من الأعراض التى تظهر على الجسم لتنذرنا بالإصابة بوجود مشكلة ما فى الجهاز الهضمى.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن من ضمن تلك الأعراض الإصابة بعسر الهضم سريعا حتى مع تناول الأطعمة الخفيفة، و الشعور بآلام أسفل منطقة البطن باستمرار.

وحسب ما جاء فى الموقع، فأن الشعور بالرغبة فى القيء يعتبر من أكثر الأمور التى تنذر بوجود مشكلة صحية، و الشعور بالدوخة والكسل والتعب المستمر.

ونصح الموقع بالتوجه للطبيب عند الإصابة بهذه الأعراض لعمل منظار لاستكشاف المشكلة فهناك العديد من أمراض الجهاز الهضمى التى تسبب هذه الأعراض. 

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