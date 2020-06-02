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رئيس قسم الحساسية والمناعة يحسم الجدل بشأن الكمامة القطنية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:22 م
رئيس قسم الحساسية
رئيس قسم الحساسية والمناعة يحسم الجدل بشأن الكمامة القطنية
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حياة عبد العزيز
صرح الكثير من الأطباء حول العالم أن الحل الأمثل للوقاية من فيروس كورونا المستجد حتى الأن، هو ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، لذلك ألزمت الدولة المواطنين ارتداء الكمامة في الأماكن والمواصلات العامة.

وبعد قرار الحكومة بارتداء الكمامة اجباريا، انتشرت الكمامة القماش في الأسواق باعتبارها تقي من الفيروس التاجي كورونا، وأثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا وبين المواطنين.

وحسم الجدل الدكتور أمجد حداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة "دي إم سي"، أن نسبة الفلترة في الكمامة القطنية قد تكون ضعيفه جدا، فهي مخصصة للأماكن العامة، والاماكن التي تصلح فيها التباعد الاجتماعي.

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مواصفات الكمامة القطنية :
- قطن عالي الجودة.
- ثقب ذات غرز ضيقة.
- تحتوي على طبقتين.
- تحتوي على فلتر.

وأكد حداد على أن الكمامة القطنية لا تصلح للشخص المصاب أو حامل للعدوى أو مشتبه به في الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وتستخدم في الاماكن العامة، ولا يجوز استخدمها في الاماكن المغلقة مثل المترو لعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.
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