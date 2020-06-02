رئيس قسم الحساسية والمناعة يحسم الجدل بشأن الكمامة القطنية

رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة "دي إم سي"،

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مواصفات الكمامة القطنية :

- قطن عالي الجودة.

- ثقب ذات غرز ضيقة.

- تحتوي على طبقتين.

- تحتوي على فلتر.

وتستخدم في الاماكن العامة، ولا يجوز استخدمها في الاماكن المغلقة

مثل المترو لعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.