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لـ حسم الجدل.. 5 طرق يجب اتباعها للتأكد من سلامة الكمامة القطنية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:27 م
كمامات قماش
كمامات قماش
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نهى هجرس
بعد انتشار العديد من الكمامات والأقنعة الطبية للحماية ضد فيروس كورونا، قد ظهر جدال كبير حول سلامة الكمامة القطنية أو القماش للتأكد من قدرتها على منع دخول الفيروسات والبكتيريا.

ويمكن أن تساعد الأقنعة المصنوعة من القماش فى التصدى ضد فيروس كورونا، وخاصة عند عدم توافر الكمامات الطبية أو أقنعة n95 التى تعمل على حماية الأشخاص بشكل قوى.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "mayoclinic" إليكم أهم الخطوات الواجب اتباعها للتأكد من سلامة الأقنعة القماش...

- يجب التأكد من تعدد طبقات الأقنعة القماش التى تساعد على التصدى ضد الفيروسات التاجية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا. 

- يفضل تغيير الكمامة بشكل يومي، ولا يفضل غسلها بسبب القماش الذى يتلف نتيجة الاستخدام لفترات طويلة


- يجب التأكد من تغطية الأنف والفم بشكل محكم لعدم السماح بمرور الهواء الملوث، والإصابة بالفيروسات التاجية

- كما يجب غسل اليدين قبل وضع الكمامة لمد 20 ثانية، وتجنب ملامسة الكمامة بعد ارتدائها لحين ازالتها بشكل نهائي

- لا يجب لمس الأنف والعيون باليد طوال اليوم إلا فى حالة التأكد من نظافة اليدين، أو تعقيمها بالكحول
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