لـ حسم الجدل.. 5 طرق يجب اتباعها للتأكد من سلامة الكمامة القطنية





وكشفًا عن ما قدمه موقع "mayoclinic" إليكم أهم الخطوات الواجب اتباعها للتأكد من سلامة الأقنعة القماش...





- يجب التأكد من تعدد طبقات الأقنعة القماش التى تساعد على التصدى ضد الفيروسات التاجية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا.





- يفضل تغيير الكمامة بشكل يومي، ولا يفضل غسلها بسبب القماش الذى يتلف نتيجة الاستخدام لفترات طويلة









- يجب التأكد من تغطية الأنف والفم بشكل محكم لعدم السماح بمرور الهواء الملوث، والإصابة بالفيروسات التاجية





- كما يجب غسل اليدين قبل وضع الكمامة لمد 20 ثانية، وتجنب ملامسة الكمامة بعد ارتدائها لحين ازالتها بشكل نهائي





- لا يجب لمس الأنف والعيون باليد طوال اليوم إلا فى حالة التأكد من نظافة اليدين، أو تعقيمها بالكحول