لو مضطر تنزل من بيتك.. أفضل 10 طرق للوقاية من فيروس كورونا





وأفادت الدراسات أن التباعد الإجتماعي يجب أن يكون بمسافة لا تقل عن متر ونصف ، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها للوقاية من الفيروس، وذلك في ظل تزايد عدد إصابات فيروس كورونا وقد يخشى الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة خارج المنزل.



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وإذا كنت مضطرا إلى الخروج من المنزل عليك بإتباع أفضل طرق الوقاية والإجراءات العامة لتجنب نقل عدوى كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ومن أفضل طرق الوقاية لتجنب نقل عدوى فيروس كورونا ، وهي:





1- ابق على مسافة على الأقل مترين من الناس.





2- حافظ على نظافة يديك ووجهك قدر الإمكان في جميع الأوقات.





3- تقليل النزول للخارج قدر الإمكان والافضل العمل من المنزل.





4- تجنب الاتصال وجها لوجه مع أشخاص من خارج منزلك .





5- إذا اضطررت للذهاب إلى العمل، فاتخذ خطوات لتقليل عدد الأشخاص الذين تتواصل معهم في مكان العمل.





6- تجنب الزحام والاختلاط مع الآخرين.





7- اغسل ملابسك بانتظام.





8- حافظ على التهوية الجيدة للأماكن الداخلية سواء بالعمل أو المنزل.





9- حافظ على ارتداء الكمامة حتى في مكان عملك.



