لو مضطر تنزل من بيتك.. أفضل 10 طرق للوقاية من فيروس كورونا

يعتبر ارتداء الكمامات وحدها أمرا كافيا لمنع الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ حيث أثبتت دراسة جديدة أن التباعد الاجتماعي أمر ضروري وغسل اليدين باستمرار يمكن ان يساهم في الوقاية من فيروس كورونا.
وأفادت الدراسات أن التباعد الإجتماعي يجب أن يكون بمسافة لا تقل عن متر ونصف، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها للوقاية من الفيروس، وذلك في ظل تزايد عدد إصابات فيروس كورونا وقد يخشى الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة خارج المنزل.
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وإذا كنت مضطرا إلى الخروج من المنزل عليك بإتباع أفضل طرق الوقاية والإجراءات العامة لتجنب نقل عدوى كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ومن أفضل طرق الوقاية لتجنب نقل عدوى فيروس كورونا ، وهي: