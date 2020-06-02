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تكنولوجيا

جوجل تصدر Android 11 على بعض الهواتف عن طريق الخطأ .. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:43 م
جوجل تصدر Android
جوجل تصدر Android 11 على بعض الهواتف عن طريق الخطأ
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ندى على
قامت شركة جوجل Google بطرح تحديث آخر نظام تشغيل لهواتف أندرويد  Android 11 Beta  على بعض الهواتف عن طريق الخطأ، بعدما أعلنت رسميا أنها قد أجلت ميعاد إصداره لأجل غير مسمى. 

وبحسب موقع  GSMArena فإن بعض هواتف Pixel 4 من شركة جوجل قد حصلت على تحديث Android 11 Beta ولكن يبدو أنها عن طريق الخطأ، حيث فوجئ عدد من المستخدمين بوجود عدد من الخصائص على هواتفهم من التحديث. 


ومن غير المعروف أن شركة جوجل قد قامت بإصداره فعلا على هذه الهواتف عن طريق برامج رسمية، أم أنها تقوم بإصدار تجريبى بعدما قامت بتأجيل إصدار التحديث. 

وكانت أعلنت شركة جوجل ،عن إلغاء مؤتمرها الافتراضي للإعلان عن تحديث  Android 11، والذي كان من المقرر إجراؤه غدا  الثالث من يونيو ، دون أن تعلن عن أي أسباب للتأخير، ولكن بحسب بعض التقارير فإنه قد تم إيقاف الإصدار بسبب الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الحالى. 

ولم تقم الشركة بالرد على ما اذا كان التسريب حدث عن طريق الخطأ أم أنها تجرى بعض التجارب وتقوم بعدد من الإصدارات التجريبية، وتعتبر أن هذه لسيت المرة الأولى التى لغى فيها جوجل حدثا مهما حدث قامت بإلغاء مؤتمر Google I / O، والذي كان من المقرر إجراؤه الشهر الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا. 

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