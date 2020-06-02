نوال الزغبي تشارك جمهورها صورة جديده لها

شاركت الفنانة نوال الزوغبي جمهورها بصوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت نوال على الصوره كالتالي :" ضحك و لعب و جد "
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :"قمر يا نوال ".
وتابعت أخرى قائلة :" شكلك زي القمر كالعاده ".
يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.