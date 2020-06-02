نوال الزغبي تشارك جمهورها صورة جديده لها

شاركت الفنانة نوال الزوغبي جمهورها بصوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت نوال على الصوره كالتالي :" ضحك و لعب و جد "





وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :"قمر يا نوال ".





وتابعت أخرى قائلة :" شكلك زي القمر كالعاده ".



