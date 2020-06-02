المستشار القانوني للأهلي: النادي راعى المصلحة الوطنية في قرارات أزمته مع تركي آل الشيخ ..فيديو





وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تقرر في اجتماع اليوم سحب الرئاسة الشرفية للمستشار تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن النادي الأهلي لم يتأخر، والقرار اُتخذ في الوقت المناسب .





اقرأ أيضا

وتابع المستشار القانوني للنادي الأهلي، أ ن محمد سراج من الأعضاء المحترمين والقرار لم يتأخر، ولكن الأهلي غلّب المصلحة الوطنية، وعلاقتنا بالأشقاء في السعودية على الأزمة.



