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المستشار القانوني للأهلي: النادي راعى المصلحة الوطنية في قرارات أزمته مع تركي آل الشيخ ..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:27 م
محمد عثمان، المستشار
محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي
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محمود محسن
أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن النادي الأهلي تحمل كثيرًا وغلّب المصلحة العليا؛ للحفاظ على علاقات الإخوة. 

وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تقرر في اجتماع اليوم سحب الرئاسة الشرفية للمستشار تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن النادي الأهلي لم يتأخر، والقرار اُتخذ في الوقت المناسب.

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وتابع المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن محمد سراج من الأعضاء المحترمين والقرار لم يتأخر، ولكن الأهلي غلّب المصلحة الوطنية، وعلاقتنا بالأشقاء في السعودية على الأزمة.

وقرر النادي الأهلي في بيانه، مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي.

وأبدى تركي آل الشيخ، مستشار هيئة الترفيه السعودية، ترحيبه بقرار النادي الأهلي، بقبول استقالته من منصب الرئيس الشرفي للنادي.
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