على متن 3 رحلات.. وصول 432 مصريا من العالقين في السعودية إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية سيرتها شركة إير كايرو، قادمة من المملكة العربية السعودية، على متنها 432 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر بالمطار، إنه وصلت رحلتان قادمتان من الرياض أما الثالثة فكانت قادمة من مدينة جدة.





وتم إنهاء إجراءات وصول ركاب الثلاث رحلات في مطار القاهرة، وإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

