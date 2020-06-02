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ديني

دار الإفتاء المصرية تصل إلى 100 ألف مشترك على يوتيوب

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:33 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
سجلت القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع يوتيوب، 100 ألف مشترك، لتضيف إنجازا جديدا لها على الفضاء الإلكتروني.

ومنذ أكثر من شهرين، بلغ عدد متابعي دار الإفتاء المصرية، على صفحتها على فيس بوك، 9 مليون متابع، وزاد هذا العدد إلى 9 مليون ونصف في غضون شهرين فقط حتى الآن.

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وتعتبر دار الإفتاء المصرية، من أنشط المؤسسات الدينية في مصر على مواقع السوشيال ميديا لسهولة الوصول إلى أكبر قدر من الناس وتوصيل رسالتها بسهولة.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في مجال السوشيال ميديا باعتبارها أولى المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي التي استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها.

وارتأت دار الإفتاء ضرورة تكثيف تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها حققت خلال الفترة السابقة نجاحات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
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