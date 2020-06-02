البحث العلمي توضح تفاصيل وظيفة المستشار الوطني بشأن إدماج ذوي الإعاقة

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية استقبلت للباحثين الراغبين في التقدم ، للوظيفة الجديدة التي أعلنت عنها وكان التقديم من خلال موقع الأكاديمية لان لا داعي للحضور إليها.
وأضاف صقر لصدى البلد ان الوظيفة هي المستشار الوطني لإجراء تقييم فجوة السياسات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر، وذلك بالتنسيق مع مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا .
اقرأ ايضا:وجاءت شروط الوظيفة عبر الموقع الرسمي للأكاديمية:
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وأشارت إلى أنه يجب ؛
- أن يكون المتقدم ذو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال الإعاقة وسياسة سوق العمل والاندماج الاجتماعي.
- أن يكون على معرفة وثيقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD).
- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية متقدمة في العلوم الاجتماعية أو الحقوق أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
- اللغة: الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا، علما بأن الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
- في نهاية المهمة التى تستمر من ثلاث الى خمس شهور يجب على المستشار الوطنى تقديم تقرير متكامل(حوالى 30 صفحة) عن تقييم فجوة السياسات وتوصيات لتحسين إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر.