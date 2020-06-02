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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تدعو الباحثين لتقديم مشاريع جديدة.. تفاصيل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:12 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي - صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني
وجهت دعو الأكاديمية المصرية للبحث العلمي (ASRT) ووكالة الابتكار التكنولوجي (TIA) في جنوب إفريقيا المشاركين المهتمين الدعوة إلى تقديم مقترحات مشاريع بحثية وابتكارية تطبيقية في مجال التقنيات التخريبية مع التركيز على الحلول الواقعية في الزراعة والمياه والمتجددة الطاقة والصحة.
ويتبع هذه الدعوة لتقديم العروض عملية من خطوتين ، حيث تتضمن الخطوة الأولى تقديم مذكرة ، يمكن على أساسها مطابقة المنظمات الشريكة ذات الصلة في مصر وجنوب إفريقيا ومن ثم دعوتها لتقديم اقتراح مشروع مشترك كامل.

ولمزيد من المعلومات حول المكالمة والوصول إلى نموذج مذكرة المفاهيم ونماذج الطلبات الكاملة ، يرجى زيارة (ASRT www.asrt.sci.eg و TIA www.tia.org.za/  وكذلك بنك الابتكار المصري EIB www.eib .eg وبوابة جسر الابتكار www.innovationbridge.info/ibportal/).



ولتقديم ومعرفة المزيد من المعلومات ، يرجى زيارة هذا الرابط.


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