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مرأة

بـ 2 جنيه.. نوع من الزيوت يعالج القدم المتشققة فى دقائق

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:19 ص
زيت الجوجوبا
زيت الجوجوبا
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نهى هجرس
يحتوي زيت الجوجوبا على الكثير من الفوائد، ومنها فيتامين E وC الذي يحمي البشرة وفروة الرأس من تلف الجذور، ويعيد له الحيوية، كما يعزز تكوين خلايا الجلد الجديدة ويمنع علامات الشيخوخة.


وقدم موقع "boldsky" أفضل الوصفات التى تحتوي على زيت الجوجوبا


فوائد زيت الجوجوبا 
يعالج مشاكل الجلد مثل حب الشباب. 
يرطب البشرة. 
يعالج البشرة الدهنية. 
يمنع الشيخوخة المبكرة للجلد. 
يعالج السمرة وحروق الشمس. 
يعالج الشفاه المتشققة. 
يعالج الكعوب المتشققة. 
ينظف فروة الرأس. 
يعزز نمو الشعر. 
يضيف لمعان وبريق إلى الشعر.




كيفية استخدام زيت الجوجوبا للبشرة 
يستخدم زيت الجوجوبا ليحمي ويجدد البشرة ويمنع علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمكن لوضع الزيت مباشرة على وجهك أن يعمل معجزات لبشرتك. 


المكونات 
بضع قطرات من زيت الجوجوبا 

طريقة الاستعمال 
خذ بضع قطرات من زيت الجوجوبا. 
ضعه على وجهك ودلكه برفق لبضع دقائق قبل النوم. 
اتركه طوال الليل. 
اشطفه في الصباح.


زيت الجوجوبا للأقدام المتشققة 
تساعد الخصائص المضادة للالتهابات والعلاجية لزيت الجوجوبا على إصلاح الكعب المتشقّق وتجعله لينًا وصحيا.

المكونات 
حوض ماء فاتر 
بضع قطرات من زيت الجوجوبا 

طريقة الاستعمال 
خذ حوضًا من الماء الفاتر وانقع قدميك فيه. 
دعها تنقع لمدة 10-15 دقيقة. 
بمجرد الانتهاء، أخرج قدميك وجففهما. 
خذ بضع قطرات من زيت الجوجوبا ودلكها برفق على قدميك، مع التركيز بشكل أساسي على كعبيك. 
افعل ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة

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