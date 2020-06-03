بـ 2 جنيه.. نوع من الزيوت يعالج القدم المتشققة فى دقائق

كيفية استخدام زيت الجوجوبا للبشرة

يمكن لوضع الزيت مباشرة على وجهك أن يعمل معجزات لبشرتك.

المكونات

بضع قطرات من زيت الجوجوبا

طريقة الاستعمال

خذ بضع قطرات من زيت الجوجوبا.

ضعه على وجهك ودلكه برفق لبضع دقائق قبل النوم.

اتركه طوال الليل.

اشطفه في الصباح.

زيت الجوجوبا للأقدام المتشققة

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات والعلاجية لزيت الجوجوبا على إصلاح الكعب المتشقّق وتجعله لينًا وصحيا.





المكونات

حوض ماء فاتر

بضع قطرات من زيت الجوجوبا





طريقة الاستعمال

خذ حوضًا من الماء الفاتر وانقع قدميك فيه.

دعها تنقع لمدة 10-15 دقيقة.

بمجرد الانتهاء، أخرج قدميك وجففهما.

خذ بضع قطرات من زيت الجوجوبا ودلكها برفق على قدميك، مع التركيز بشكل أساسي على كعبيك.