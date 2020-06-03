أجايي: الأهلي من أكبر الأندية في العالم.. وعدم وجودي في أوروبا ليس مبررا لغيابي عن المنتخب

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن أي لاعب كرة قدم يحلم بتمثيل منتخب بلده واللعب بقميصه.





وأضاف أجايي، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار"، "أؤمن أن الوقت لم يأتِ بعد، ولكن عندي إيمان تام بانضمامي قريبًا، فسني ما زالت صغيرة، وفي الوقت الحالي منتخب نيجيريا قوي للغاية، ويتميز بامتلاكه عناصر من الشباب صغار السن".









وتابع: " النادي الأهلي من أكبر الأندية في العالم والجميع يعرف ذلك، ولا أعتقد أن عدم انضمامي لمنتخب نيجيريا لا يرتبط بتواجدي في أوروبا واستمراري في صفوف الأهلي".



