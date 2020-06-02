ندعو لها.. طبيب بعزل الإسماعيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

كشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.





وقال سعيد السقعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إن الفنانة تبث روح جيدة جدا داخل مستشفى العزل ".





وأضاف سعيد السقعان " تعرضت "الجداوي" لبعض المضاعفات، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، فاضطررنا نقلها إلى العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي، وهي المرحلة قبل تركيب جهاز التنفس الصناعي الكامل".





وتابع "الفنانة رجاء الجداوي في مرحلة غير مستقرة، وندعو الله لها بأن يتم شفاءها على خير".





وأكمل سعيد السقعان " فريق طبي متخصص في العناية المركزة يتابع حالتها الصحية".