آبل تعالج ثغرة كسر حماية أجهزتها المحمولة في تحديث نظام ios 13.5.1

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، تحديث نظامها التشغيلي الشهير "آي أوه إس ١ر٥ر١٣" الخاصة بأجهزتها المحمولة، والذي تقول الشركة إنه يوفر تحديثات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين.





وفقا لحساب "تحديثات برامج أبل" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يستهدف التحديث علاج ثغرة في قلب نظام التشغيل "الكيرنل" يستغلها مخترقو الأنظمة في كسر حماية الأجهزة والتي اكتشفت مؤخرا تحت اسم "أنكافر".



