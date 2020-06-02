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تكنولوجيا

آبل تعالج ثغرة كسر حماية أجهزتها المحمولة في تحديث نظام ios 13.5.1

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:52 م
آبل
آبل
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أ ش أ
أصدرت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، تحديث نظامها التشغيلي الشهير "آي أوه إس ١ر٥ر١٣" الخاصة بأجهزتها المحمولة، والذي تقول الشركة إنه يوفر تحديثات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين.

وفقا لحساب "تحديثات برامج أبل" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يستهدف التحديث علاج ثغرة في قلب نظام التشغيل "الكيرنل" يستغلها مخترقو الأنظمة في كسر حماية الأجهزة والتي اكتشفت مؤخرا تحت اسم "أنكافر".

أوضحت صفحة الدعم التابعة لشركة "أبل" أن التحديث يستهدف منع التطبيقات من القدرة على التنفيذ العشوائي للشيفرات البرمجية التي تسعى لتصعيد صلاحيات التعامل مع قلب نظام التشغيل.
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