بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. رابع فشل على التوالي لمفاوضات ما بعد بريكست

يستعد كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى الدخول في جولة جديدة من مفاوضات مابعد الخروج من الاتحاد "بوست بريكست"، حيث يجتمع كبير المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الشهر لإجراء محادثات قد تعطي زخما جديدا للمفاوضات المتوقفة.









وفي الوقت الذي استؤنفت فيه الجولة الرابعة من المحادثات بين فرق المفاوضين يوم الثلاثاء مع أمل ضئيل في تحقيق تقدم بشأن اتفاق تجاري مستقبلي، قال الذراع التنفيذي للكتلة إنه من المقرر عقد اجتماع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين وجونسون بحلول نهاية يونيو.









وقال دانيال فيري، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية - البريطانية إنه لم يتم تحديد موعد وشكل اللقاء.









غادرت المملكة المتحدة المؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، لكنها لا تزال داخل السوق الموحدة للاتحاد الجمركي والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام. يمكن تمديد فترة ما يسمى بالفترة الانتقالية لمدة عامين، لكن يجب الاتفاق وعقد صفقة للقيام بذلك بحلول 1 يوليو المقبل، وفقًا للوثائق القانونية المصاحبة لخروج بريطانيا.









وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في أكثر من مناسبة إنه لم يمدد الفترة الانتقالية إلى أبعد من 31 ديسمبر، على الرغم من الضغوط المتزايدة من مجموعات الأعمال والأحزاب السياسية المعارضة لتمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.









وقال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، في رسالة نشرت على تويتر يوم الثلاثاء:"أمامنا أسبوع حاسم لإحراز تقدم ملموس في جميع المجالات.









قبيل جولة المحادثات التي جرت هذا الأسبوع، والتي تمت عبر الفيديو كونفرنس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اتهمت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بتقديم مطالب غير متوازنة، بينما حذر بارنييه في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز من أنه "لن يكون هناك اتفاق بأي ثمن". خاصة أن الوثائق تقول إنه ليس على الاتحاد الأوروبي واجب قانوني لمنح امتيازات تجارية في المملكة المتحدة.









فشلت الجولات الثلاث السابقة للمناقشات في تحقيق الكثير من التقدم، لا سيما حول حقوق الصيد. تريد المملكة المتحدة أن تكون صفقة مصائد الأسماك اتفاقية قائمة بذاتها حيث يتفاوض الجانبان على الوصول والحصص. وسعى الاتحاد الأوروبي من جانبه لربط مصايد الأسماك بقضايا تجارية أخرى.









عقبة رئيسية أخرى هي ما يسمى ميدان اللعب. يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من احتمال اختلاف بريطانيا في القواعد واللوائح للحصول على ميزة تنافسية ويريد التأكد من أن معايير الاتحاد الأوروبي ستحتفظ بها لندن مقابل الحصول على درجة عالية من الوصول إلى السوق الموحدة.









وقال بارنييه "إن المملكة المتحدة تراجعت خطوة إلى الوراء، خطوتين إلى الوراء ، ثلاث خطوات إلى الوراء، عن الالتزامات الأصلية. يحتاج مفاوضو المملكة المتحدة إلى أن يكونوا منسجمين تمامًا مع ما وقع عليه رئيس الوزراء معنا. لأن 27 رئيس دولة وحكومة والبرلمان الأوروبي ليس لديهم ذاكرة قصيرة".









على الرغم من الجمود الواضح ، أصر المتحدث باسم جونسون، جيمس سلاك، على أنه يمكن إحراز تقدم. وقال "نأمل أن تكون الجولة الأخيرة بناءة ونأمل أن تبقي العملية على مسارها قبل الاجتماع رفيع المستوى في وقت لاحق من هذا الشهر".









وذكرت "بيزنس إنسايدر" في تقرير لها إن الاتحاد الأوروربي بدأ في الاعتقاد بأن بريطانيا تريد حقا أن تفشل المفاوضات التجارية.









ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن حكومة المملكة المتحدة تتعمد فشل مفاوضات التجارة مع بريكست وقد تهدف سرًا إلى الخروج من ترتيبات التجارة الأوروبية دون الموافقة أولًا على صفقة جديدة.









تصر حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن البلاد ستغادر بغض النظر عما إذا تم التفاوض على صفقة تجارية جديدة، وأدى الموقف المتشدد، الذي يتم فيه تقديم بعض التنازلات إلى الاتحاد الأوروبي، إلى دفع البعض في بروكسل إلى التساؤل عما إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تريد حتى توقيع اتفاقية تجارية جديدة قبل عام 2021.









وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي قريب من المفاوضات لـ"بيزنس إنسايدر" إن الهوة واسعة وعميقة، وتزداد التساؤلات في بروكسل عما إذا كانت الحكومة البريطانية تريد صفقة من الأساس.



