الأهرامات أبرز المعالم السياحية ومقصد أساسي لمعظم السائحين في العالم.. تفاصيل

في تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حدد الباحثون المواقع والمعالم السياحية التي يشتاق السائحين حول العالم لزيارتها، وذلك من خلال استبيان تم اجراؤه على ٢٠٠ الف شخص مشترك بتطبيق انستجرام ، حيث أدلوا برأيهم في الإمكان التي يودون زيارتها عبر هشتاج #TakeMeBack.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ان أكثر الوجهات السياحية التي يشتاق اليها المسافرون هي مجمع أهرام الجيزة في مصر ، لتأتي في المرتبة الثانية جزيرة بالي الإندونيسية وفي المرتبة الثالثة مزار الأحجار اليونانية سانتوريني.
واوضحت الصحيفة أن أكثر المدن افتتانا لدى السائحين هي مدينة نيويورك ، ثم باريس ولندن.
ويرى الباحثون الذي أعدوا الاستبيان، أن الاهرامات اكثر الامكان يريد السائحين زيارتها، بعد فك حظر الذي فرضه فيروس كورونا، وعودة الخطوط الجوية مرة اخرى، للاستمتاع بها و بجمالها الخلاب.
ونشرت الصحيفة عدد من الصور الاماكن التي يشتاق السائحين حول العالم لزيارتها، ومن ضمنها صورة للاهرمات وصورة لمدينة لندن وغير ها من مدن اخرى، يود السائحين زيارتها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.