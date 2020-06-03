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برلمان

لتوفير الملايين والجهد على وزارة الداخلية.. مقترح برلماني لعقد جلسات القضاة مع المتهمين بالـ فيديو كونفرانس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
تقدّم النائب محمد الغول باقتراح برغبة إلى  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  المستشار عمر مروان  وزير العدل لعقد اجتماعات للقضاة ووكلاء النيابة عن طريق الفيديو كونفرانس بالمتهمين.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، وبالتالى اجازة للقضاة ووكلاء النيابة ، ولكن بسبب الظروف الراهنة تضرر الآلاف من المواطنين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، وينتظرون النطق بتجديد الحبس أو الافراج عنهم حسب المدة المحددة لهم.

وًاضاف " نقترح عقد إجتماعات للقضاة ووكلاء النيابة عن طريق الفيديو كونفرانس والمتهمين فى المحبس؛ لسرعة إتخاذ الإجراءات سواء بالحبس اوالافراج عنهم ، وإعطاء الحقوق كاملة لهم".

وتابع النائب حديثه:"أن ذلك يأتي حماية لأبناء مصر من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة وأيض المتهمين مع استمرار نفس الاجراءات بعد انتهاء الأزمة الراهنة، وتوفيرا لملايين الجنيهات التى تتكبدها وزارة الداخلية فى نقل المتهمين من محبسهم إلى المحاكم المختلفة وتوفيرا للجهود الأمنية فى هذا الأمر، خلال العطلة القضائية للقضاة التى تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر".
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