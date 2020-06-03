بنك عودة: ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية لـ 8.3 مليار جنيه في 3 أشهر

كشف محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عودة- مصر؛ وصول محفظة التجزئة المصرفية للبنك خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الجاري، إلى 8.3 مليار جنيه.
وقال "بدير"، في تصريحات له، إن البنك ألغى الرسوم على عمليات إصدار البطاقات السنوية الجديدة للعملاء الجدد وتحديدا حملة بطاقات "ماستر كارد الكلاسيكية، شاين للسيدات، تيتانيوم، بلاتيتنيوم".
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وأضاف "بدير" أن هناك اعتزاما لدى البنك لإطلاق سلسلة من البرامج المبتكرة لجذب المزيد من العملاء الجدد، بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.
وأوضح أنه تقرر أيضا إعفاء العملاء من رسوم إصدار البطاقات شريطة استخدام العميل البطاقة في المشتريات بمبلغ محدد خاص لكل نوع بطاقة.
وأكد "بدير" أن البنك يعمل على خدمات مصرفية مبتكرة ومتغيرة تواكب احتياجات العملاء طبقًا لمستحدثات السوق المصرية والعالمية.