الدوري مش من حق الأهلي.. جمال حمزة: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن من حق جماهير الأبيض المطالبة بحقها في لقب نادي القرن الأفريقي، طالما ان الأهلي ليس طرفا في النزاع.

وقال حمزة خلال حديثه لبرنامج "جمهور التالتة" على "أون سبورت": "لا أعلم ما سبب هذا الكم من الانتقادات، من حق جمهور كل فريق اعتقاد فريقه هو نادي القرن الأفريقي، لا أفهم ما سبب الزعل".

وأضاف :" الزمالك بيبحث عن حقه، لماذا جماهير الأهلي غاضبة من هذا التصرف، النادي الأهلي ليس طرفا في الموضوع، من وجهة نظر كل الزملكاوية أن نادينا هو بطل القرن، وليس لها علاقة بأن فتح القضية جاء بعد مرور 20 أو 50 عاما".

وأكمل:" في حقيقة الأمر لا أفهم كيف تم قياس معايير نادي القرن الأفريقي من حيث ترتيب الفرق بعدد البطولات والنقاط".

ورفض جمال حمزة مقترح منح الأهلى لقب الدورى فى الموسم الحالى، حال اتخاذ قرار بعدم استكمال الموسم بسبب انتشار فيرس كورونا، موضحًا أن المارد الأحمر متصدر الجدول بفارق نقاط كبير، إلا إنه من الممكن أن يتغير الوضع فى حالة استئناف النشاط.