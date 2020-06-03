ديل تكشف عن لاب توب Dell Latitude 9510.. بطارية تعمل 34 ساعة متواصلة.. السعر والمواصفات

كشفت شركة ديل Dell الأمريكية عملاقة صناعة أجهزة الكمبيوتر فى العالم عن أحدث لاب توب لها فى الهند، والذى حمل إسم Latitude 9510 بعدما أعلنت عنها فى فى معرض CES 2020 للإلكترونيات لأول مرة، والذى يصدر فى نسختين الأولى لاب توب تقليدي، والثانية تابلت ولاب توب فى جهاز واحد.





وبحسب موقع gadgets التقني، يتميز لابتوب Latitude 9510 بشاشة قياس 15 بوصة عالية الدقة مع هيكل من الألومنيوم، كما يحتوي إصدار 2 فى 1 على شاشة تعمل باللمس بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass DX، بينما يبلغ وزن الجهاز الكلى 1.4 كجم، مما يجعله أخف كمبيوتر محمول للأعمال.









و يحتوي جهاز Latitude 9510، على معالج قوي من الجيل العاشر من نوع Intel Core i7 vPro يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى هارد للذاكرة الداخلية سعة 1 تيرابيت من نوع PCIe NVMe SSD، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 16 جيجابايت.





ويمتلك جهاز Latitude 9510، بطارية قوية تدوم إلى 34 ساعة ولديها برنامج Dell Optimiser وهو محسن نظام قائم على AI، ويضم وحدات المعالجة المركزية Intel vPro.





بالإضافة إلى منفذي Type-C Thunderbolt 3 ومنفذ USB Type-A، و أخر USB 3.2، وقارئ بطاقة microSD، بالإضافة لقارئ SmartCard، و مدخل سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.







