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أخبار العالم

50 دبلوماسياً كندياً ووزراء سابقين يرفضون ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:20 ص
مستوطنات الضفة الغربية
مستوطنات الضفة الغربية
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أ ش أ
وقع أكثر من 50 دبلوماسيا كنديا سابقا ووزراء ليبراليون سابقون، على رسالة، تطلب من رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اتخاذ موقف واضح ضد خطة إسرائيل، بسبب ضمها لمستوطنات في الضفة الغربية.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز"، عن الموقعين في رسالتهم: "بصفتنا دبلوماسيين كنديين سابقين، ندعوك للدفاع عن سمعة كندا في المجتمع الدولي من خلال اتخاذ موقف علني لا لبس فيه."

 ومن بين الموقعين وزراء ليبراليون سابقون، بما في ذلك لويد أكسوورثي، الذي ساهم في حركة حظر الألغام، وآلان روك وأندريه أويليت. 

ويشير الدبلوماسيون إلى أن العديد من حلفاء كندا قد عبروا عن معارضتهم الواضحة للمشروع الإسرائيلي.

واستنكر سفير كندا السابق في مصر، فيري دي كيرشوف، صمت الحكومة الكندية بشأن هذه القضية، وقال "إنه إضفاء الشرعية على الاستيلاء غير القانوني على الأراضي. إن رد الفعل لا يزال ضعيفًا للغاية."
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