ازالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدمياط

شنت محافظة دمياط بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بدمياط ، ،حملة مكبرة لازالة كافة اوجه التعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة.





ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار الجهود لإزالة كافة التعديات و التصدى الحاسم لحالات البناء المخالف بجميع المناطق بمراكز ومدن المحافظة وذلك فور رصدها من قبل السلطات المختصة..





وأشارت إلى ان الحملة التى نُفذت مؤخرًا بقيادة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و العقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا و مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و محمود بريك رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، تم إزالة عدد ٣ حالات تعدِ على أرض زراعية بفارسكور بمساحة ٨١٠م٢ بالإضافة إلى إزالة ٧ حالات أخرى بمركز ومدينة كفر البطيخ لمكامير فحم وسور بالبلوك على مساحة ١٠٠٥م٢.





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وأتضحت ان الحملات اسفرت عن ازالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة ٧٤٢ م٢ بمدينة ميت أبو غالب، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بدء فعاليات تلك الحملات بمنتصف شهر مارس الماضي٥٠٢ حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية وبناء مخالف بمختلف المناطق بالمحافظة..







