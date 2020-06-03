عنصرية غير مقبولة.. أول تعليق من بابا الفاتيكان على مقتل جورج فلويد

علق البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أبيض، مؤكدًا أن "أي شكل من أشكال العنصرية غير مقبول".









واجتاحت الاحتجاجات أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي اتكأ بركبته على رقبة فلويد ومنعه من التنفس ولم يلتفت إلى استغاثته التي أصبحت شعارًا يردده المحتجون "لا أستطيع التنفس".

















وفصلت الشرطة الأمريكية الضابط القاتل ديريك شوفان وثلاثة شرطيين آخرين شهدوا الموقف ووقفوا دون تدخل بينما كان فلويد يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتم توجيه تهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة لشوفان.









وتصاعدت الاحتجاجات والصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن الأمريكية إلى درجة خطيرة، استدعت فرض حظر التجور واستدعاء الحرس الوطني للسيطرة على الاحتجاجات في ولايات ومدن أمريكية عدة.









وأكد المحامي كرومب، لعائلة جورج فلويد، أن تشريح الجثة المستقل الذي تم الإفراج عن تقريره اليوم، يُظهر أن ضباط الشرطة الآخرين المتورطين في الواقعة، كانوا مسئولين أيضًا بشكل مباشر عن وفاة فلويد، وليس فقط الضابط السابق ديريك شوفان، الذي تم اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة.