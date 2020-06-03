متعاطف معه.. شوبير: حسام عاشور "خلص على نفسه"





وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت": "لدي بعض التعاطف مع حسام عاشور كشخص بصراحة، ليس لدي علاقة با لقرار الإداري".





وأضاف شوبير : "صعبان عليا علشان مبيعرفش يتكلم، شغلته طوال السنين اللي فاتت في الملعب فقط، ولما جه يتكلم خلص على نفسه، كان الأفضل له الصمت".









وأشار شوبير إلى أن لا توجد أي نية نهائيًا من جانب إدارة النادي الأهلي للعفو عن حسام عاشور.





وانتهت العلاقة التاريخية بين حسام عاشور قائد الأهلي وناديه الأحمر، بعدما رفض مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب، تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





ودخل حسام عاشور في خلاف مع مجلس إدارة ناديه، بعدما خرق الحظر الإعلامي المفروض على الفريق، إلى جانب توجيه انتقادات لإدارة القلعة الحمراء، ما ترتب عليها سحب العرض المقدم له بإقامة مهرجان اعتزاله وعمله بقناة النادي.



