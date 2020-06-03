متعاطف معه.. شوبير: حسام عاشور "خلص على نفسه"

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، تعاطفه مع حسام عاشور قائد فريق الأهلي، بعد خلافه الأخير مع مجلس إدارة ناديه.
وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت": "لدي بعض التعاطف مع حسام عاشور كشخص بصراحة، ليس لدي علاقة بالقرار الإداري".
وأضاف شوبير: "صعبان عليا علشان مبيعرفش يتكلم، شغلته طوال السنين اللي فاتت في الملعب فقط، ولما جه يتكلم خلص على نفسه، كان الأفضل له الصمت".
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وأشار شوبير إلى أن لا توجد أي نية نهائيًا من جانب إدارة النادي الأهلي للعفو عن حسام عاشور.
ودخل حسام عاشور في خلاف مع مجلس إدارة ناديه، بعدما خرق الحظر الإعلامي المفروض على الفريق، إلى جانب توجيه انتقادات لإدارة القلعة الحمراء، ما ترتب عليها سحب العرض المقدم له بإقامة مهرجان اعتزاله وعمله بقناة النادي.