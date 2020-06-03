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رياضة

الخاسر الوحيد.. ميدو لحسام عاشور: تعالى الزمالك مكان طارق حامد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:54 ص
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، على خلاف حسام عاشور قائد الأهلي، مع مجلس إدارة ناديه.

ووقع الأهلي غرامة مالية على حسام عاشور، بسبب خرقه للحظر الإعلامي المفروض على لاعبي الفريق، إلى جانب توجيه انتقادات لإدارة القلعة الحمراء، مما ترتب عليها سحب العرض المقدم له بإقامة مهرجان اعتزاله وعمله بقناة النادي.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي تويتر: "اكتر واحد خسران في القصة دي حسام عاشور لا كمل لعب ولا كسب الأهلي ولا اتعمل ماتش اعتزال!!".


وأضاف: "انا لو مكان حسام عاشور وقادر العب اكمل لعب سنه كمان وفي الزمالك طارق حامد بيتوقف كل كام ماتش احسن بديل له هو حسام عاشور".

وانتهت العلاقة التاريخية بين حسام عاشور قائد الأهلي وناديه الأحمر، بعدما رفض مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب، تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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