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رياضة

ميدو يكشف أسباب خلاف الأهلي مع تركي آل الشيخ

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:36 ص
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
علّق أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على الخلاف الأخير بين مجلس إدارة الأهلي، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني.

وكان الأهلي رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة رؤساء الشرف، وخاطب وزارة الرياضة للحصول على الموافقات القانونية لرد التبرعات والهدايا التي حصل عليها منه. 

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "المشاكل اللي حصلت بديهية الأهلي متعود ان اي حد يصرف وما يتكلمش وطبيعة تركي آل الشيخ مش كده الراجل شخصية قيادية وعايز الأهلي يبرز دوره في اي حاجه بيعملها للنادي وده حقه".


وتابع: "اي حاجه عايمة ومش مبنية على الاتفاق من الأول في الآخر بتبوظ وبيبقا شكلها وحش وبتعمل مشاكل..دي أساس المشكلة..الأهلي مشي بمبدأ تعالى بس اصرف وهنعملك اللي أنت عاوزه تعالى بس يا راجل الأهلي بيتك وبعد كده هوب لا اوعى تتكلم احنا الأهلي ماعندناش الكلام ده!!".

وأضاف: "الأهلاوية المعتدلين عارفين ان الكلام اللي بقوله صح ووالله لو كان نفس الكلام على الزمالك كنت هقوله..اخيرا وده أكيد لو محمود طاهر كان رئيس الأهلي ماكانش اي حاجه من الكلام ده حصلت وده مايقللش من حبي للكابتن محمود الخطيب واعتزازي الكبير به كلاعب وكشخصية محترمة جدا".
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