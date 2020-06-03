أخبار الرياضة | مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي.. وإصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا

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أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



