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رياضة

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي.. وإصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولي من صباح الأربعاء، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والعاجلة، ونعرض لكم أبرزها فيما يلي:


أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ظهوره على قناة النادي الليلة، للرد على بيان النادي الأهلي الذي تم نشره أمس الثلاثاء، بخصوص الأزمة مع المستشار تركي آل الشيخ، ولقب نادي القرن الإفريقي.


كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن آخر تطورات قضية التونسي حمدي النقاز، مع النادي، والتي اتهم فيها الأخير، القلعة البيضاء، بتأخير مستحقاته المالية.


 كشف الإعلامي أحمد شوبير، حالة الظهير الأيمن أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق، من الإصابة بعد تأكد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


كشف فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم سابقًا، عن كواليس جديدة في منح لقب نادي القرن للنادي الأهلي.
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